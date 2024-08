170 Tattoos stellae (et earum significationes): 19 genera

Astra sunt inter vetustissima symbola multarum culturarum, religionum et systematum credendi in nostro mundo, qui hanc imaginem efficiunt unum potentissimum in mundo. Hae significationes personales etiam esse possunt: ​​exempli gratia, vis stellam figuram habere ad significandum finem specificum quem conaris consequi vel aliquid adepti.

Stellae saepe cum aliis imaginibus et symbolis coniunguntur ad significationem unius figurae augendam et magis implicatum et interesting consilium creandum. Tattoos stellata hauriri potest etiam in stylo qui specificam culturam repraesentat, referens imaginem ad tempus, locum, vel culturam. Quodcunque stellam figuras designare vis, certo poteris esse specialem ac singularem!

Historia stellarum tattoos

Stellae tattoos habent historiam antiquam et interesting quae per multas culturas et aetates extendit. In diversis culturis stella varias notiones significavit, ut regimen, tutelam, illustrationem spiritualem, sapientiam ac etiam felicitatem. Hic notata quaedam iucunda sunt de tattoos stellae historia:

Aegyptus antiqua; Stella erat symbolum divinitatis et illustrationis spiritualis. Aegyptii stellam in symbolo praesidii a malo adhibebant et spiritalis semitae commonitionem. Veteres Graeci et Romani; Stella cum diis et heroibus associata est. Exempli gratia, stella quinque acuta, sive pentagram, symbolum deae Athenae erat. Sina: In Sinensi culturae sidus fato et fortuna sociata est. Stellae Tattoos populares fuerunt inter homines qui astrologiam credunt. Stella tattoos in hodierna cultura: Tattoos veniente in cultura occidentali, stella facta est argumentum populare. Saepe cum somniis, spe, cupiditatibus coniungitur. Hae tattoos diversos modos et significationes habere possunt secundum rationem et contextum.

Stellae tattoos fieri possunt in variis generibus, a simplicibus et minimis ad complexum et vario. Diversa significationes habere possunt pro diversis hominibus, eorum opiniones, somnia et viam vitae cogitantes.

De significatione stellae figuras

In genere, maxime popularium consiliorum stellarum sequentes significationes habebunt;

Desiderium

factum

victoria

Benediximus

singularitatem

voca

Libra

personality

Superstes cancer

Socius classis sive Coast Cohortis

Video ludum fanaticus

Transmutatio religiosa / fides

Variationes stellae drawings

1. parva stella stigmata

Stella parva figuras multum sensum efficere potest - post omnia, sidus unum ex maximis symbolis culturarum et religionum in mundo est! Addens effectus scintillans potest ostendere personalitatem tuam fortasse vel demonstrare te fecisse aliquid momenti vel significativum in vita tua.

2. Tattoo stellae cadentis seu cometae.

Stellae cadentes seu cometae, ut rectum est, saepe bonae fortunae symbola sunt. Inde est, quod stella figurae figurae signum felicitatis tuae potest esse.

3. Tattoo Philippine sol et stellae (tres stellae et unus sol).

Haec imago, quae in vexillo Philippinarum apparet, est Threicae vulgaris apud homines Philippinica descensus vel hereditatem ... In hac imagine sol octo radios habet, unamquamque provinciam in Philippinis repraesentans, et unamquamque trium stellarum unam e tribus globis in Philippinis insulae maioris repraesentans.

4. Tattoo in specie stellae celticae.

Sicut stella tribus tattoos, stella celtica tattoos sunt mixtura duarum figurarum classicarum elementorum - stellarum et stili Celtici - in una magna designatione. Cum Threicae stellato celtico-inspiratae, hereditatem tuam repraesentare potes vel significationem nexuum et infinitum cum speciali celtico-inspirato texere.

5. Rubrum et nigrum starfish Threicae.

Una maxime communis color stellae Tattoos est unum cum rubrum et nigrum sidus quod est valde populare cum Navy et Coast Cohortis US. Hoc speciale consilium stellae quinque signatae stellae figuram vexillum US coniungit cum gyro alterna nigro et rubeo colore in chartis nauticis inventis. Haec stella figuras significat reditus etiam nautae absentis.

6. Tattoo stella rosea.

Stella rosea Threicae saepe certamen hominis cum carcinomate significat et magnum est alternativum vitta rosea vitta tradita. Scilicet, cum alternant cum nigro, in stigmata starfish fere, stella rosea fere fit "punk petra" vel "alternativa" signum pugnae cum cancro pectori, dans stellae figuras singularem torquent. design.

7. Tattoo cum stella purpurea.

Sidus purpureus figuratus uno modo est ad tuam personalitatem per colorem et naturalem stellae aenigma repraesentandum. Purpura est complexio energiae rubrae et placidae stabilitatis caerulei; Sic purpura stateram elementorum et affectuum significat. Hoc non potest esse plurimorum status naturalis, sed stella principaliter personas appetit et appetitiones. Hac de causa, aenigma coniunctum staterae purpurae et desiderium naturale stellae, hoc designat figuram perfectam quaerentibus pacem mentis et aequilibrii.

8. Tattoo astra et zebra.

In symbolismo animali, zebra aequilibrium involvit, singularitatem ac libertatem. Cicatrices eius sinunt in alto herbae Africae campis abscondere, a predonibus occultans et animali praesidio providens. Quod potentissimum aenigma huius animalis cum aeque potens aenigmatibus stellae coniungere cupientes pluribus modis id facere possunt.

9. Gloria et stella stigmata

Papiliones saepe renascentiae symbola conspiciuntur; quare consociatio harum insectorum metamorphosantium cum astris creare potest imaginem unicam quae tum renascentiae tum renascentiae studium significat et quasdam metas astris repraesentatas.

10. Tattoos siderum et nubium.

Nubes diversae res significant. в alium culturas et mythologias. Exempli gratia, in mythologia Graeca et Romana, nubes erant domus deorum, et multi hodie credunt nubes significare defectum vel periculum imminens. Sed secundum quod volueris nubes repraesentare, stella tua et nubes tattoos multarum significationes habebunt. Exempli causa, stellarum in caelo plena nimborum nimborum tractus ostendens te per difficilia tempora ad fines tuos assequi ostendet. Aliud consilium, quod lineamenta lucida flaventia sidera in campo alborum nubium significant, meliore mundo esse illas quas amiseris.

11. Tattoo flos et stella.

Flores incrementum et progressionem significare possunt; Quapropter incorporandi hanc imaginem in figuras stellas designandi magna via est adaequationem significationis addere. Astra saepe proposita et aspirationes repraesentare solebant, ita coniungentes personale incrementum, quem adepti sunt ad metas, reflectere possunt. Exempli gratia Lilia fertilitatem repraesentant in culturis antiquis Graecorum et Aegyptiorum ; Inde est quod lilii et stellae ducta mulierem ac filium suum repraesentare possunt.

12. Calvariae et Stellae Threicae

Hoc figuras significare potest mortem superationem vel trauma superationem, sicut calvaria saepe mortem significat et stella significat effectionem operis ardui. Alia attractio potest insigne piratae vexillum calvariam in stella in stilo nautico depingere: exponere potest dualitatem virium quae vitam nostram gubernant: desiderium libertatis vel impletio ea quae a nobis expectatur.

13. Fairy et stella stigmata

Haec stella figurae satis muliebre esse potest ac saepe ostendit velatos imaginationem vel desiderium melioris rei. Potentia mediocris et stellae tractus repraesentare potuit nympham sedentem super lunam lunam cum stellis radiantibus ante eam: quod mediocris aliquid desiderare potuit in vultu demisso videri magis, et stellae significabant somnium futuri. . Aliud consilium figurarum phantasticum est mediocris volans inter astra, ut ostendat te credere in te et in tuo progressu versus metas tuas.

14. Tattoo cor et stellae

Cor et stellae stigmata est peculiariter ridicula, positiva et iucunda mundo enuntiatio: vita pulchra est et in rebus et hominibus optima vides!

15. Tattoo cum stella et Lisa.

Stellas addens ad figuras serpentis addere significationem et usuram visualem ei potest. Plures sunt modi stellas ad ascensum consili addere; exempli gratia, loco foliorum vel florum, stellas in planta ponere potes: haec proposita quam adepti estis indicant. Haec figuras renovari potest per annos ad cogitandum totum profectum tuum!

16. Tattoo stella et talorum.

Tesserae significare sponsiones, periculum et fortunam. ... Tesserae figurae iuxta starfish in cultura maritimarum culturam typicam designare possunt: ​​multi nautae, piratae et praefecti navales talos et alios ludos aleantes ad tempus longi navigationis absumentes.

17. Crucis et stellae Threicae

Crux et stellae Threicae questus magna via esse potest meminisse amantis quem amisisti et indica fidem tuam reunari (sicut imago crucis christiana). Uno modo personali ad hanc figuram pertinet, singulorum initia vel nativitatis intra vel circa astrum addere, vel nuntium ponere sicut "Requie in pace" sub cruce scriptum.

18. Tattoo Stella Davidis

Stella David - magni ponderis symbolum iudaismi. In Nazi Germania debebant Iudaei hoc symbolo indutum vestibus suis induere ut nullo tempore cognoscerentur. Haec est figura perfectus ad quemlibet spectantem ad ostendendam fidem eorum Iudaeorum. Facile quis effici potest ut fidem personalem tuam et argumentum opinionum tuarum inspicias. Exempli gratia, unica stella David figuras figuras hebraicas litteras vel verbum breve intra stellam esse potest. Posset esse verbum vel notionem rem ad te pertinere, vel initia alicuius amisisti.

19. Tattoo Flaming

Ignis impetum, iram, cupiditatem, transformationem et mutationem significare potest, ac desiderium tuum quoquo pacto metas assequendi. Compositio stellarum et flammarum in figura stigmata demonstrare potest te vel tuum effectum consecutum vel flammam vitae transisse et etiam fortiores esse quam ante.