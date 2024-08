Angelus numero XLVIII - Angelica numero. Arcanum angelicum numero XLVIII.

Angelus numero 48

Angelus numero XLVIII constat ex industria et attributis numerorum 48 et 4. Angelorum numero quaternario deferre valores honestatis et veritatis, consecutionis et felicitatis, valorum realium, laboris et determinationis, laboris et prudentiae; tam pro solido edificando fundamento tam futuro quam pro futuris et aliis. Numerus etiam 8 passiones nostras significat et quod nos ad agendum impellit. E contra, angelus numerus 4 resonat scientia per vitam experientiam, fidem et independentiam, sapientiam et fortitudinem interiorem, effectum prosperitatis et divitiarum per legem attractionis, Karma - universalis spiritualis legis in universo - causa et effectus. da et accipe.

Angelus numero XLVIII nuntium ex Angelis tuis fert qui cyclus seu stadium in vita tua ad finem perveniunt. Sed mox pro labore tuo mercedem habebis. Noli timere defectum vel iacturam cuiuscumque generis, sicut finis appropinquans novum initium et maiorem occasionem et opportunitatem tibi praenuntiat. Beneficia et res gestae tuae tibi afferent, ac multipliciter te remunerabunt.

Angelus numerus XLVIII suggerere potest angelos prosperitatis in circuitu tuo esse et te comitari per futuras mutationes positivas in vita tua. Angeli rogant te ut timores de tua re pecuniaria repellas eosque in luces navitas convertas. Nihil est quod timeas quod omnia quae opus sunt tibi providebuntur.

Numerus XLVIII nuntium perfert quem determinationem et laborem, quem ad vitam tuam vivificasti, solum tuo modo secundum tuas opiniones ac persuasiones te prorsus conformavit missione spirituali ac proposito Dei in vita. Sic enim vita tua in abundantia et prosperitate fluet, quamdiu pergis et in via electa permanes. Crede auxilium angelicum, tibi dant ducatum per quod te gubernant. Meminisse te saepe suapte natura sentire.

Angelus numerus 48 etiam ad numerum 3 refertur (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. lux in me inclinat ad lucem in te.