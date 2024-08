Angelus numero 45

Angelorum numerus 45 constat ex attributis et viribus numerorum 5 et 4. Coniunctio angelici quattuor tibi offert vibrationes cognitionis insitam et interiorem sapientiam, stabilitatem et artes, consecutionem et felicitatem, solido fundamento nobis et aliis creando. labore et sollicitudine, passiones et quae nos ad agendum impellit et movet, nec non Archangelorum Energia. Angelus numerus V, ex alia parte, inducitur fortitudo, casus et diversitas, magnetismus, aptabilitas, imaginatio, documenta vitae documenta discuntur, libertas personalis, sollertia, facultas accommodandi clavis mutationibus in vita.

Angelus numerus 45 nuntium portat ab Angelis tuis de curandis et curandis iis quae in vita tua sunt quae extollunt et accipiunt qui tu es - vita tua ac etiam electiones quas pernoctare facis. Para ad adventum necessariis mutationibus, quae magnas opportunitates afferent tibi, quae te in recta via ponent. Crede quod hae mutationes nonnisi bona omnibus vitae tuae aspectibus afferent.