Angelus numero XXVI - Angelica numero. De occulta significatione numeri XXVI.

Angelus numero 26

Angelus numerus 26 constituitur ex vibratione et attributis numeri 2 et numeri 6. Angelus binarius ad dualitatem et dualitatem mundi, quem vivimus, tres dimensiones nostras, ad serviendum et serviendum superioribus propositis. diploma, cooperatio et cooperatio, aptabilitas, legatio, concordia, statera et statera, fides et spes, donatio, propositum Dei in vita et missio animae tuae. Senarius autem numerus ad vibrationes refertur ad vim amoris, educationis, honestatis et honestatis, responsabilitatis et constantiae, gratiae, gratitudinis, docendi alios, rationes oeconomicas et materiales vitae, necnon familiarem vitam ac domum. . Uterque horum numerorum vires suas ad creandum vibrationes numeri Angeli coniungunt 26. Numerus 26 etiam ad numerum angelum refertur (2 + 6 = 8), qui symbolum est in infinitum.

Numerus XXVI nuntius Angelis tuis debet esse quod omnes necessitates tuae terrenae, materiales et oeconomicae semper occurrent, dum fidem et fiduciam in Energiis Universitatis servas, quae tibi omnia necessaria praebebunt. A tuo Divino lumine interiori et intuitus dirigi et viam tuam sequantur. Audiens interiorem sapientiam tuam, multas actiones positivas in vita tua accipere poteris mirificis effectibus praestitis.

Angelus numerus XXVI persuadeat te uti diplomate et cooperatione tam professionali quam personali. Bonum exemplar esto homo a quo alii tuis actionibus discere vel inspirari possunt. Hic numerus ad te hortatus est ut impleas divinum munus tuum in vita, quae tibi spiritualiter et affectuose prosint et rependant. Magno amore, fiducia donabitur, coetuum hominum qui fideles tui erunt socii. Poteris etiam allicere et percipere praemia materialia et nummaria. Angelus numero XXVI etiam alludit ad lucrandam famam et ideo materialia praemia et felicitatem.