Angelus numero XXIIII - Numeri Numeri et Numeri Angelici Numeri XXIV.

Angelus numero 24

Angelus numerus 24 constituitur ex vibratione numeri 2 et numeri 4. Angelus numerus binarius refertur ad energiam staterae, stateram, harmoniam, dualitatem (dualitatem), relationes et relationes (non solum venereum), cooperationem et industriam, cooperationem. ac spiritalem ac spiritualem missionem, divinum vitae propositum. Angelus #4, e contra, vibrationes habet ordinationem, prudentiam, honestatem, responsabilitatem, honestatem, integritatem, sapientiam interiorem, et laborem ad solidum fundamentum in futuro tuo aedificandum. 24 vis etiam ad passionem tuam pertinet, quam debes priorizare cum futura disponis. Hic numerus etiam Archangeli significat. Numerus angelicus 6 etiam ad numerum 2 referri potest (4 + 6 = XNUMX).

Angelus numero XXIIII nuntium peragit ut te admoneam ut audias tuam intuitionem et sapientiam interiorem. Angelis confide, quia omnia quae in vita tua necessaria sunt tibi praebere debent, dum ad summas fines et desideria assequendos destinantur. Fidem serva et fiduciam in angelicis facultatibus, sollicitudines tuas et timores in angelos mitte, ut eas transformes et sanitatem recipias. Ab Angelis auxilium et sollicitudinem pete, cum tibi opus est, si vis fac ut ibi sint ut te confirment.

Numerus XXIIII nuntium ab Angelis tuis fert, ut tibi signum mittat, ad currentem inceptum alacriter et alacriter prosequendum. Crede in te, in tuis ingeniis et ingeniis, ut tuas appetitiones et desideria consequaris et impleas. Crede quod proposita tua ad unguem tantum sunt, tantum opus est ut conatus tuos serves, in semita recta es.

Si angelum numero 24 vides, saepissime significat angelos tibi mittentes positivum subsidii vires ad tuam fiduciam, sui existimationem et sui ipsius fiduciam augendam. Opus, opera et industria, quae in multis adiunctis antea te dedisti, nunc solidum tibi fundamentum ad vitam stabilem tradet. Te rogant angeli ut tibi et tuae intuitioni credas. Scitote quia tu es in via recta in vita nunc.

Namaste.