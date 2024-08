Angelus numero 23

Angelus numerus 23 constituitur ex attributis et industria numerorum 2 et 3. Angelus numerus binarius inter se dat vibrationes staterae et dualitatis (dualitatis), cooperationem, cooperationem et industriam, fiduciam et spem, servitium et servitium ad altiora metas, unus est. sortis et spiritualis missio. Ternarius numerus rursus vim praebet progressionis et incrementi, laetitiae et spei, propriae locutionis, auxiliorum et auxiliorum, creativity, impletio cupiditatum et attractionum somniorum. Numerus 3 etiam ad dominos ascendendos refertur. Haec omnia efficit coniunctio numerorum 2 et 3, creans numerum angelum 23, resonant cum viribus charismatis, communicationis, dualitatis et congregationis. Numerus 23 etiam adiungi potest cum vibratione numeri angelici 5 (2 + 3 = 5).

Angelus numero XXIII nuntium fert ut vos hortari possitis utendi ingeniis tuis, artibus et creativity ut gaudium et laetitiam afferas in vitas aliorum necnon in tua. Semper sit honestus in tractandis aliis, non celare aliquid, non verberare circa rubum. Probitas tua et consilium in colloquiis, praesertim in rebus magnis, semper aestimabitur et recipietur. Cum sinceritate et bono consilio et aliis bonis operibus, alios in vita tua cotidiano iuvare conabimur. Quod universitati tribuis quotidie ad te redit, ita positivum habitum et eu rerum prospectum habe, et hoc vitam tuam semper plenam concordiae ac aequilibrii reddet.

Numerus Angelorum XXIII est, scire debes quod Angeli et Magistri ascendentes te adiuvant adiuvando tuam fidem et fiduciam in Energy universitatis conservandae. Operantes ut somnia tua cotidie vera fiant et lege attractionis uteres ut ad summas tuas fines pervenias et tuas desideria et aspirationes impleas. Si quando dubitas, Angelos tuos adhortationem et directionem pete quo ire debeas. Scias te aliquando auxilium petere posse. Semper ibi sunt Angeli tui, licet interdum obliviscantur.

Numerus XXIII praeterea commonet Angelos, Archangelos et Magistros ascendentes semper in promptu esse, si omnibus opus est, auxilio vel auxilio - roga modo. Memento te ipsum non facere omnia.

Namaste.