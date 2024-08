Numerus Angelus 22 - Numerologia. Quid est nuntius post principale numerum XXII?

Angelus numero 22

Angelus numero 22 vibrationes viresque 2 numeri secum fert, sed ampliantur. Solet "evolvi", saepe in primis gradibus, notatione numeri 2, dein 22, deinde gradus sequentis: 222. Sed multi incipiunt attendere et animadvertere aliquas similitudines tantum numero 222. Numerus 2 associatus est. cum animae tuae missione ac divinae « sortis » Aka ad vitae finem. Haec figura vibrationes habet: harmonia, relationes et relationes (non solum venereum), sensus, diploma, harmonia, donatio, facultas accommodandi adiunctis, perspectio. Numerus 22 secum fert vires intuitionis, harmoniae ac staterae, evolutionis, servitii, diplomatis, adaptationis, philanthropiae, responsabilitatis, affectionum, idealismi, personalis roboris, evolutionis, progressionis. Hic numerus etiam significat effectionem summarum cupiditatum ac propositorum, numerus est potentiae, roboris et effectus. Angeli, numero XXII, te adhortantur ut laborent in missione animae tuae et in spiritali via evolutionis.

numerus 22 Hoc est numerus pilae. Eius species saepe secum fert occasiones et occasiones quae te facile aedificabunt futurum. Hic etiam numerum angelicum comprehendit 4, sed in sua vibratione nihil aliud est quam forma infima numeri 22 in hoc aspectu.

Angelus numero XXII vivificare et cognoscere potest etiam in metis somniorum, metarum et appetitionum. Per hunc numerum Angeli nuntium portant, te rogantes ut vitam tuam latius spectes, ultimum finem elige et in paucis gradibus contendas. Focus in parvis rebus et singulis, studens assequi finem tuum, et mox videbis imaginem desideratam realitatis coram Te in omni gloria sua. Numerus XXII hortatur vos ut consilia vestra non solum in rebus materialibus, sed etiam in spiritualibus sequamini. Tuis opinionibus haerere debes et mentem optimam conservare et positivum habitum servare ut processum manifestationis realitatis iam comparatae servares.

Numerus angelorum 22 est nuntius qui te hortatur ut pacem, concordiam, pacem et lancem in omnibus vitae tuae locis efficiat. Tene opiniones tuas et in illis age, eas mente retine, cum futuras decisiones geris. Spem magnam habes et favorem prosperitatis, si propositum tuum et intentum teneas et tuam interiorem sapientiam et intuitum sequaris, quicquid vis in rem tuam attrahes.

Dic nobis de experientia tua. Saepene numeros vides? Quod unum de me scribere?

Namaste. Divus in me adorat in te divinus.