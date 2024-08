Numerus Angelus XV - Numerologia. Nuntius angelicus in numero XV absconditus est.

Angelus numero 15

per numerus 15 angeli mittunt tibi nuntium, qui significationibus tuis ideis ac cogitationibus te ducunt ad necessarias mutationes in vita tua. Angeli tui vocant te ad electiones faciendas bonas, vitam positivam. Angeli te ducent et sustentant in processu maximi momenti his mutationibus faciendis. In fine, has mutationes maiores ne cures. Cito invenies quod non solum tibi, sed etiam aliis magno usui erunt. Mores veteres tuos et limitationes paulatim dimittes singillatim, aperiens aliquid novi ingrediendi vitae tuae.

Angelus numero 15 Est mixtura vibrationum numerorum 1 et numeri 5. Unitas significat initia, res gestas, actionem, successum, assertionem, perseverantiam. Quinque Angelica, ex altera parte, vim adaptivam motivationis, magnae mutationis, accommodandae rei, magnae mutationis, versatilis, idealismi, acceptionis vitae electionum et sollertiae innuit. Hic numerus etiam te hortatur ut res tuo modo, singulari et singulari modo, facias. Noli ex aliena sententia mores mutare, si non aliquem offendit. In numeris 1 et 5 in unum coalescunt numeri vibratio XV, quae diffundit vim amoris, creationis, independentiae, docendi alios ac sensus ad altiores, vires spirituales pertinentes. Numerus 15 etiam ad numerum angelum referri potest 15 (6 + 1 = 5).

Angelus numero XV etiam nuntium fert, ut cogitationes et actiones in tuis metis et aspirationibus semper ponatur. Hoc adiuvabit ut in vitam tuam trahas, non solum tuas cupiditates materiales, sed etiam permittet te ad summas spirituales formas creandas. Utere visualizatione et affirmationibus affirmationibus ad liquidum subiectum intellectum, praeveniens operationem legis attractionis.

Numerum XV demonstrando, etiam Angeli signum tibi dare volunt, ut tuam intuitionem et perseverantiam (quod fortasse habes, si hunc numerum saepe videris) cum discernas quae vitae tuae viam ac prosperitatem afficiunt. Numerus hic te commemorat, quod solum tu scis veras cupiditates in corde tuo. Habes ingenium, scientiam et sapientiam, et artes quae te ad omnia, quae vis, et studeas assequi permittit.

Quaeso mecum communica experientiam tuam cum numeris communibus. Namaste.